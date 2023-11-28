Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Kasım 2023 12:19
8 bin

Seyyanen verilen ücrete zam gelecekmi?


yıldız24
Aday Memur
28 Kasım 2023 12:26
devrem bu konu kaç sefer konuşuldu normal maaşa gelen zam ona da gelecek bi değişiklik olmayacak

iamapoliceman
Daire Başkanı
28 Kasım 2023 13:13
YETER artık tadını kaçırdınız! 8bin küsür verilen zam bundan sonra memur maaşına ne zam gelirse aynı oranda artarak devam edecek!!!!!!!!!!!
Toplam 2 mesaj

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