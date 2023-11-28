Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Kasım 2023 12:49
EK ödemeler Yönetmeliğinde Teşvik ödemesi

Yönetmeliğin eki (ek-6) da

"İhale komisyonu ve doğrudan temin için piyasa fiyat

araştırması görevlileri" denmesine karşın hastane idaresi tarafından yaklaşık maliyet çalışmasında görevlendirilenlere bu yansıtılmamakta.

yaklaşık maliyet çalışması , piyasa fiyat araştırması değil midir. ve hatta daha kapsamlı bir çalışma gerektirmesine rağmen. herhangi bir ek karşılığının olmaması yanlış değilmidir.


lDeimosl
Genel Müdür
28 Kasım 2023 13:02

Yaklaşık maliyet görevlilerine eknpuan verilmez. Yönetmelik de gayet açık, kendiniz yazmışsınız zaten. İhale komisyonu üyelerine ve doğrudan temin piyasa fiyat araştırma görevlilerine verilir. Açıkça belirtmiş.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Atanamamış hemşireyim Destek personel Memurlugu kazandım ne yapmalıyımAcil serviste güvenlik görevlisi ve hasta yakını ile kavgaEş durumu hemşire asker eşi4b sağlık personeli bedelli askerlik663 KHK 45/A sözleşmeli eş durumu tayin kurası hakkındaTek çalışan personelin dinlenme hakkı?Nobet saatine uymamatibbi sekreter intibak sikintisiuniversite tds saglik bakanligi laboratuvarAcil yardım

Sözlük

böbürlenmek 1 Dücane Cündioğlu 2 intihar etmek 1 anlatım bozukluğu 1 ruh ve beden ilişkisi 1 kusur 2 Burhan Altıntop 3 a priori 4 çibörek 2 Forum 2

Son Haberler

Bakan Kacır'dan büyüme trendi için yüksek teknoloji vurgusuDiyarbakır'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıBorsa günün ilk yarısında yükseldiBursaspor Başkanı Recep Günay: Yaşama şansımız sıfırYargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu göreve yeniden seçildi

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması