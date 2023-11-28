Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Kasım 2023 13:06
Alt bölge tayini

İzmir de hemşire olarak çalışıyorum. Alt bölge ile Çanakkale ye geçmek istiyorum. Yılım doldu. İzmir son kılavuzda 1b de, Çanakkale de 2B de. Zor mudur kolay mıdır?

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