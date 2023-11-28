Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Kasım 2023 13:38
Müdür yardımcısı 6 yaşındaki öğrenciyi havaya kaldırıp fırlattı, o anlar kamerada.

-yorumsuz-

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Muğla'nın Milas ilçesindeki Sakarya İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Serkan G., koridordaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi E.S.'yi (6) koltuk altından tutup, havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlatarak belinden ve sırtından yaralanmasına neden oldu. E.S.'nin ailesinin şikayeti üzerine Mehmet Serkan G., hakkında başlatılan adli soruşturma sürerken, yaşanan o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

https://www.memurlar.net/haber/1084412/mudur-yardimcisi-6-yasindaki-ogrenciyi-havaya-kaldirip-firlatti-o-anlar-kamerada.html


ozerrrr
Şef
28 Kasım 2023 14:56
evladıma bunu yapacak öğretmeni bilmiyorum naparım
Toplam 1 mesaj

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