Müdür yardımcısının öğrenciye şiddet uygulaması.

Video görüntüsüne baktığınız zaman dediğiniz gibi gözüküyor. Hürriyetin sitesinde 1,5 metreden fırlattığı yazılmış. Anne ile yaptıkları röportaja öge çocuğun canına kastedilmiş. Görüntülere göre kendi diz kapağı hizasından bırakıyor. Fırlatması için çileden çıkması lazım o zamanda sınıfa kadar taşımaz. Tokat vb. hiçbir şey yok. Sonra arkasını dönüp gitmesine bakılırsa ciddi bir şey olduğu düşüncesi de yok. Korku dolu bakışlar da gözükmüyor. Olayın önü arkası anlatılmayınca eksik kalıyor. Maksadını aşacak şekilde bir hareket var, anlaşıldığı kadar. Hata olabilir fakat bu şekilde anlatım kesinlikle doğru değil.

"Oğlum, müdür yardımcı tarafından kaldırılıp, 1,5 metre kadar yükseklikten beton zemine fırlatılmasıyla sırtüstü düşmüş. Sırtı morardı ve iki gün yürüme güçlüğü çekti. Bu insanlıktan yoksun kişi tarafından yerde acılar içinde ağlayarak bırakıldı ve hayatına kastedildi. Bu durum arkadaşlarının korku dolu bakışları önünde gerçekleşti. Nasıl bir insan, nasıl bir eğitimci ona emanet edilmiş 6 yaşında bir çocuğun hayatına kastedebilir? İki haftalık uğraşlarımız sonucu, açığa alındı ancak 6 günlük üstünkörü ve özensiz yapılan soruşturma sonucu idari ceza verilerek, şiddeti yaşayan oğlum ve tanık olan arkadaşlarının yaşadığı travma göz ardı edilerek 'görev yeri değişikliği' yapılmadan görevine iade edildi. Bu çok ciddi kabul edilemez bir durumdur"