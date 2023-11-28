Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Kasım 2023 13:38
Müdür yardımcısının öğrenciye şiddet uygulaması.

-yorumsuz-

(izleyerek yorum yapınız)

Muğla'nın Milas ilçesindeki Sakarya İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Serkan G., koridordaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi E.S.'yi (6) koltuk altından tutup, havaya kaldırdıktan sonra sınıfa fırlatarak belinden ve sırtından yaralanmasına neden oldu. E.S.'nin ailesinin şikayeti üzerine Mehmet Serkan G., hakkında başlatılan adli soruşturma sürerken, yaşanan o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

https://www.memurlar.net/haber/1084412/mudur-yardimcisi-6-yasindaki-ogrenciyi-havaya-kaldirip-firlatti-o-anlar-kamerada.html


ozerrrr
Şef
28 Kasım 2023 14:56
evladıma bunu yapacak öğretmeni bilmiyorum naparım

tugruldonmez
Aday Memur
28 Kasım 2023 15:34

Ilk defa okul basip ogretmen, mudur vs döven velilere hak verdim...


Peyami.safa81
28 Kasım 2023 16:18

Video hızlandırılmış ve yanıltıcı. Çocuğu kaldırıp sınıfın içine bırakıyor. Hemen linç kampanyası başlatmayın bilip bilmeden.


selcukturkce
Genel Müdür
28 Kasım 2023 16:48

Ne alakası var fırlatmayla, nasıl bir abartı bu !


Ahmet Kaleli
Şef
28 Kasım 2023 18:59

o çocuk her tenefüs öğrencilerden dayak yiyordur, ama millet asıl sorunu görmez öğretmenin yaptığı ile uğraşır, fırlatma falan yok sosyal medya öğretmen linçleyeceğiz diye olayı abartmış


atahoca
Genel Müdür
28 Kasım 2023 19:06

Video görüntüsüne baktığınız zaman dediğiniz gibi gözüküyor. Hürriyetin sitesinde 1,5 metreden fırlattığı yazılmış. Anne ile yaptıkları röportaja öge çocuğun canına kastedilmiş. Görüntülere göre kendi diz kapağı hizasından bırakıyor. Fırlatması için çileden çıkması lazım o zamanda sınıfa kadar taşımaz. Tokat vb. hiçbir şey yok. Sonra arkasını dönüp gitmesine bakılırsa ciddi bir şey olduğu düşüncesi de yok. Korku dolu bakışlar da gözükmüyor. Olayın önü arkası anlatılmayınca eksik kalıyor. Maksadını aşacak şekilde bir hareket var, anlaşıldığı kadar. Hata olabilir fakat bu şekilde anlatım kesinlikle doğru değil.

"Oğlum, müdür yardımcı tarafından kaldırılıp, 1,5 metre kadar yükseklikten beton zemine fırlatılmasıyla sırtüstü düşmüş. Sırtı morardı ve iki gün yürüme güçlüğü çekti. Bu insanlıktan yoksun kişi tarafından yerde acılar içinde ağlayarak bırakıldı ve hayatına kastedildi. Bu durum arkadaşlarının korku dolu bakışları önünde gerçekleşti. Nasıl bir insan, nasıl bir eğitimci ona emanet edilmiş 6 yaşında bir çocuğun hayatına kastedebilir? İki haftalık uğraşlarımız sonucu, açığa alındı ancak 6 günlük üstünkörü ve özensiz yapılan soruşturma sonucu idari ceza verilerek, şiddeti yaşayan oğlum ve tanık olan arkadaşlarının yaşadığı travma göz ardı edilerek 'görev yeri değişikliği' yapılmadan görevine iade edildi. Bu çok ciddi kabul edilemez bir durumdur"

Peyami.safa81, Dün

Video hızlandırılmış ve yanıltıcı. Çocuğu kaldırıp sınıfın içine bırakıyor. Hemen linç kampanyası başlatmayın bilip bilmeden.


metaverse
Memur
28 Kasım 2023 19:43
ben ekmeğimin peşindeyim. hiç kimsenin çocuğu için kendimi ne riske atarım ne yıpratırım. keşke meslektaşım da aynı düşüncelere sahip olsaydı. böyle gündem olmasaydı. bu devirde ne çocuğa ne veliye ne okul idaresine yaranırsın. boşver koyber gitsin umurumda değil kimse maaşımı alırım anlatmam gerekeni anlatırım gerisini takmam.

63fenci
Şube Müdürü
28 Kasım 2023 20:04

Bazen kendini çaresiz hissedersin,yapmam dediğim şeyi yapı verirsin. Hiç bir öğretmen çocuğu fırlatmak için,ayakkabıyla kafasına vurmak için, yerde sürümek için gitmiyor.Malesef her gün bir olay yaşanıyor.

metaverse, Dün
ben ekmeğimin peşindeyim. hiç kimsenin çocuğu için kendimi ne riske atarım ne yıpratırım. keşke meslektaşım da aynı düşüncelere sahip olsaydı. böyle gündem olmasaydı. bu devirde ne çocuğa ne veliye ne okul idaresine yaranırsın. boşver koyber gitsin umurumda değil kimse maaşımı alırım anlatmam gerekeni anlatırım gerisini takmam.

el7bi8gü9
Aday Memur
28 Kasım 2023 21:28

öğretmen ne iş yapıyor akran zorbalığıyla da öğretmen ilgilenmeyecekse veli mi gelip ilgilenecek

Ahmet Kaleli, Dün

o çocuk her tenefüs öğrencilerden dayak yiyordur, ama millet asıl sorunu görmez öğretmenin yaptığı ile uğraşır, fırlatma falan yok sosyal medya öğretmen linçleyeceğiz diye olayı abartmış


Ahmet Kaleli
Şef
28 Kasım 2023 21:35

öğretmenin hiçbir yetkisi yok, kavga eden 2 çocuğu ayırıp yapmayın diyebilir anca, ayırırken dokunursa veliler benim çocuğuma dokundu diye şikayet edebiliyor, o yüzden dokunmaz bile

el7bi8gü9, Dün

öğretmen ne iş yapıyor akran zorbalığıyla da öğretmen ilgilenmeyecekse veli mi gelip ilgilenecek


poseidon911
Aday Memur
28 Kasım 2023 23:01
öğretmen senin gibi birine okuma yazma öğretir senin gibi birini adam etmek ailenin görevi öğretmenin değil hadi yalla
el7bi8gü9, Dün

öğretmen ne iş yapıyor akran zorbalığıyla da öğretmen ilgilenmeyecekse veli mi gelip ilgilenecek


atahoca
Genel Müdür
29 Kasım 2023 09:05

Çocuğun sırtında morluk vb. açıklamalar da dikkatimi çekti. Bazen .çocuk kavga ediyor, arkadaşlarıyla şakalaşıyor. Eve bunu söylemeye çekinip söylemiyor. Evde şiddet değildir, inşallah. Kamera görüntüsüne göre bu harekette bu tip bulgular zor gözüküyor. O yüzden önü arkası dedim.

Veliyi çağırmak gerek... Gerçi çocuklar arasında sorunda veliyi çağırınca bu sefer veliler birbirine girebilir. Risk almamak en doğrusu.

atahoca, Dün

Video görüntüsüne baktığınız zaman dediğiniz gibi gözüküyor. Hürriyetin sitesinde 1,5 metreden fırlattığı yazılmış. Anne ile yaptıkları röportaja öge çocuğun canına kastedilmiş. Görüntülere göre kendi diz kapağı hizasından bırakıyor. Fırlatması için çileden çıkması lazım o zamanda sınıfa kadar taşımaz. Tokat vb. hiçbir şey yok. Sonra arkasını dönüp gitmesine bakılırsa ciddi bir şey olduğu düşüncesi de yok. Korku dolu bakışlar da gözükmüyor. Olayın önü arkası anlatılmayınca eksik kalıyor. Maksadını aşacak şekilde bir hareket var, anlaşıldığı kadar. Hata olabilir fakat bu şekilde anlatım kesinlikle doğru değil.

"Oğlum, müdür yardımcı tarafından kaldırılıp, 1,5 metre kadar yükseklikten beton zemine fırlatılmasıyla sırtüstü düşmüş. Sırtı morardı ve iki gün yürüme güçlüğü çekti. Bu insanlıktan yoksun kişi tarafından yerde acılar içinde ağlayarak bırakıldı ve hayatına kastedildi. Bu durum arkadaşlarının korku dolu bakışları önünde gerçekleşti. Nasıl bir insan, nasıl bir eğitimci ona emanet edilmiş 6 yaşında bir çocuğun hayatına kastedebilir? İki haftalık uğraşlarımız sonucu, açığa alındı ancak 6 günlük üstünkörü ve özensiz yapılan soruşturma sonucu idari ceza verilerek, şiddeti yaşayan oğlum ve tanık olan arkadaşlarının yaşadığı travma göz ardı edilerek 'görev yeri değişikliği' yapılmadan görevine iade edildi. Bu çok ciddi kabul edilemez bir durumdur"

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