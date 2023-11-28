Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Kasım 2023 14:50
Polis Emeklileri Zam Bekliyor

Polis Emeklileri Zam Bekliyor asker emeklileri ile aramızda baya fark var Bir gün herkes emekli olacak onun için polis emeklileri olarak destek bekliyoruz Twitter de heryerde sesimizi duyurmak lazim

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Emekli tazminatı ( ikamiyesi )2024 yılı genel atama hakkındamaaş haczibim - danistay iade bilgi paylasimiArdahan,Agri,igdir hakkindaTutanak örnekleri lazım yardım istiyorum Ücretsiz izin ve tayin Yardımcı olur musunuz

Sözlük

kuymak 1 Sözlük 10 Bugün olanlar 8 Burhan Altıntop 3 kapadokya yeraltı şehirleri 3 lol 1 KPSS 1 abesle iştigal etmek 1 nuh nebiden kalma 1 Uludağ 2

Son Haberler

Eşsiz Ormanda Termal ve SPA keyfi 2 kişi 2 gece sadece 4500 TL!Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüOtorapor ile ikinci elde güvenli ve hızlı hizmetSosyal medya fenomeni Öz çifti hakkında soruşturmaŞirketlerin yarısı 2024'te bir kez zam yapacak

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması