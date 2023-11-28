Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Kasım 2023 14:55
Ne yapabilirim bunlara karşı ???

Merhaba. okb majör depresyon ve anksiyete- kayı bozukluğu hastasıyım. ilaç tedavisi almama rağmen çalışıyorum bir kamu kurumunda normal memur statüsünde. ÖĞRETMENKEN geri hizmeti istedim kendim. elimden geldiği kadar işlere yetişmeye çalışıyorum ama benim de hatalarım oldu. Arkadaşlarım geçmişteki (işe devamsızlık) hatalarımı ?sana güvenip iş yapamıyoruz? diyerek affetmiyor ve surat yapıyorlar. Halbuki annemin vefatından sonra ben en ufak şeye bile rapor almaya tövbe etmiştim ama bunu bilmedikleri için umursamıyorlar beni. En ufak organizasyona bile herhalde görünce tadımız kaçıyor dediklerinden davet etmiyorlar!!!

Zaten biri ; senin odanın önünden geçerken midemiz bulanıyor diyordu, şimdi mide bulatacak odam da yok artık işyerimde. Ortalıkta iş var mı deyip duruyorum ve donuyorum adeta soğuktan.

Bildiğiniz bas git diye baskı moral bozma taktiği uygulanıyor! Ben raporların birçoğunu hatta yarısını kronik hastalığım nüksettiği için aldım ama anlatamıyorum diğer yarısına odaklanıyor! Ev değiştirmek zorundayım bana yardımcı olabilir misiniz dediğimdeyse tayin istesene İstanbul?daki evinin oraya diyor hepsi ! Ben bunların bende yarattığı moral enkazı ile ne yapacağımı bilemiyorum!!! İşyerindekilerin kurduğu whatsapp grubuna ilk geldiğimde bile alınmadım. Kronik hastalığıma rağmen bana muameleleri çok kötü. Ne yapabilirim bunlara karşı ???


mustafa1649
Aday Memur
28 Kasım 2023 15:23

Bana kalırsa tayinini iste.Aranız düzelse bile yaptıklarını ömür boyu unutmazsın boşver .Isrararcı olmamak gerekiyor bazen.Yeni insan yeni dünya demek.Güzel bir yer bulabiliyorsan hiç uğraşma

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