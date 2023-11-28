KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


28 Kasım 2023 16:16

KPSS B en çok mağdur olan bölüm
KPSS B'de puanları en yüksek olmasına rağmen en az kişinin atandığı bölüm sizce nedir?

Bu ankete 1 saat 2 dakikada, 10 kişi oy kullandı

KPSS B'de puanları en yüksek olmasına rağmen en az kişinin atandığı bölüm sizce nedir?

sivilenginarr
Aday Memur
28 Kasım 2023 16:18

İİBF işaretleyenler aklını yitirmiş :)


garipbirhiss
Aday Memur
28 Kasım 2023 17:18

Hem anket açıyorsun , hem sonucuna tahammül edemiyorsun.Tek hücreli varlıksın sanırım.

Toplam 2 mesaj

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