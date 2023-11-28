Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


28 Kasım 2023 16:27
engellilere üniversitede ek kontenjan açılması hakkında

arkadaşlar 34 yaş üstü ev hanımına yks sınavında kontenjan açtılar şehit ve gazi yakınlarına açtılar ve depremzedelere de açıldı bizde birlik olup dilekçe veya cimerden yazıp engellilere özel kontenjan açılmasını isteyelim yök ten . bizimde hakkımız olduğunu düşünüyorum. sizler ne düşünüyorsunuz ? şimdiden teşekkür ederim.

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