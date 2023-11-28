Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Kasım 2023 18:25
Bahar dönemi Pedagojik Formasyon

merhaba güz dönemi pedagojik formasyon başvurusu yapmadım. okullar bahar döneminde yeni kayıt almayan okullardan da ön şartlı olmayan dersleri almayı talep etmek gibi bir şansımız olabilir mi? bir üniversitenin sayfasında gördüm. tercihen ankara

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