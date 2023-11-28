eğitim durumu tayininde geri dönüş..

merhaba arkadaslar. ben bu sene eğitim durumu tayini yapıp başka şehire geçtim. eski calıstıgım yere ne zaman geri dönüş yapabilirim. Bunun belli süresi var mı? Ya da ne yapmam lazım? yardımcı olursanız mutlu olurum.

merhaba arkadaslar. ben bu sene eğitim durumu tayini yapıp başka şehire geçtim. eski calıstıgım yere ne zaman geri dönüş yapabilirim. Bunun belli süresi var mı? Ya da ne yapmam lazım? yardımcı olursanız mutlu olurum.