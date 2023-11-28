Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Kasım 2023 18:58
eğitim durumu tayininde geri dönüş..
merhaba arkadaslar. ben bu sene eğitim durumu tayini yapıp başka şehire geçtim. eski calıstıgım yere ne zaman geri dönüş yapabilirim. Bunun belli süresi var mı? Ya da ne yapmam lazım? yardımcı olursanız mutlu olurum.

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