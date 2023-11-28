30. Dönem POMEM bel fıtığı

Merhabalar

30. Dönem pomemde intibak eğitimini tamamladım. Sağlık raporunda nöroloji polikliniğinde geçmiş mr görüntülerine bel fıtığı çıktı. Doktor tekrar mr istedi, çektirdim ve fıtık hâlâ duruyor. Herhangi bir ağrı sızı uyuşma güç kaybı vs. olmadığını doktora söylememe rağmen yönetmelik böyle yapacak bir şey yok diyip b dilimi madde 8 yazdı. Yönetmelikte hem ortopedi polikliniğinde hem de nöroloji polikliniğinde bel fıtığı olan öğrenci adayı olamaz yazıyor. Bu durumda ne yapmam gerekiyor?

Bildiğim kadarıyla sağlık raporları çok geç geliyor. Mezun olmasına 40 gün kala okuldan ilişiği kesilenler var. Yürütme durdurma kararıyla tekrar okula dönülüyor fakat hakem hastanede sağlam alma şansım nedir? Aynı durumlarla uğraşmış veya bilgisi olan var mı? Kafam çok karışık ne yapacağımı bilmiyorum..?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.