Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : crops35


28 Kasım 2023 19:28
Dr. öğretim üyeliği mi dışarıdan doçentliğe hazırlanmak mı ?

Arkadaşlar merhaba, memurlarnet ana sayfada Dr. öğretim üyeleri zor durumda vs mesajlar görüyorum. Bende üniversiteye geçmeyi düşünüyorum ancak bu mesajları görünce kafam karıştı. Mevcut koşullarda (doçentlik kriterleri, yeniden atanmanın zorlaşması vs.) Dr. öğretim üyesi olarak üniversiteye geçmek ne kadar mantıklı olur? Meb'de matematik öğretmeni olarak yola devam edeyim diyorum bu seferde verdiğim emekler beni rahat bırakmıyor.

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