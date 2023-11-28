Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


28 Kasım 2023 21:21
Kanser tedavisi devam ederken %80 engelli raporu
Kanser tedavisi görüyorum ve süreli %82 engelli raporum var ekpssye girmek istiyorum raporumun süreli olması ekpss memur olarak atanmam konusunda sıkıntı yaratır mı bana

cjbsyf
Memur
28 Kasım 2023 21:59
Raporunla ekpss ye girebilir atanabilirsin.Rapor süren bittiğinde yeniden rapor alırsın.%40 ustu aldığında engelli olarak devam edersin. 40 altı aldığında ise normal memur olarak devam edersin.

ban-ban gunes
Aday Memur
28 Kasım 2023 22:14
yani herhangi bir fesih olmaz benim açımdan doğru mu anladım
cjbsyf, 32 dk. önce
Raporunla ekpss ye girebilir atanabilirsin.Rapor süren bittiğinde yeniden rapor alırsın.%40 ustu aldığında engelli olarak devam edersin. 40 altı aldığında ise normal memur olarak devam edersin.
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