Kanser tedavisi devam ederken %80 engelli raporu

Kanser tedavisi görüyorum ve süreli %82 engelli raporum var ekpssye girmek istiyorum raporumun süreli olması ekpss memur olarak atanmam konusunda sıkıntı yaratır mı bana

Kanser tedavisi görüyorum ve süreli %82 engelli raporum var ekpssye girmek istiyorum raporumun süreli olması ekpss memur olarak atanmam konusunda sıkıntı yaratır mı bana