Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Kasım 2023 21:33
Hizmet Birleştirme

Merhaba iyi forumlar Şuan Polis Okulu Öğrencisiyim. Jandarmada 4 yıl uzman çavuş olarak görev yaptım. Polisliği kazanınca istifa ettim jandarmada geçirdiğim 4 yılı hizmet birleştirme yapabilir miyim ?


turbojet
Daire Başkanı
28 Kasım 2023 22:05

asalet tasdik olduktan sonra sgk ya dilekçe yaz.


secret.lifee
Daire Başkanı
28 Kasım 2023 22:15

Kardeş e devlete gir Sgk sicil numaranı al. Şu an nerde çalışıyor veya okuyorsan bağlı oldsugun idari büroya git

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,MÜDÜRLÜĞÜNE

tarihinde memur/öğrenci vs ne ise başladım Bu tarihten önceki SSK

hizmetlerim bulunmaktadır. sicil SGK numaranı da yaz. daha önceki hizmetlerimin

birleştirilmesini, hizmet puanımın, terfi derece kademe maaş vs artık ne varsa değerlendirilip hizmet birleştireşmesi istiyorum die yaz vbi dilekçe ver idari büroya onlar halleder.

Bunun haricinde e devletten veya SGk il müdürlüğüne de bizzat giderek yapabilirsin.

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-41-a-b-ve-506-sk-gm-20-nci-madde-sandigi-calisanlarin-hizmet-birlestirme-basvurusu

edevlet linkii de bu. Bu ülkede dilekçe ile herseyi yapabilirsiniz.

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