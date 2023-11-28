Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


28 Kasım 2023 21:35
Ücretsiz izinde olan öğretmen normu ilçe emrine çekilir mi?

Eşi yurtdışında göreve gittiği için 2 parça halinde 6 şar ay ücretsiz izin alarak yurtdışına eşinin yanına giden öğretmenin kadrosu il veya ilçe emrine çekilir mi yoksa 1 yıllık izni tek seferdemi alması gerekir ilçe emrine çekilmesi için


melcea
Genel Müdür
28 Kasım 2023 21:52

Tek sefer.


drnndtt
Aday Memur
28 Kasım 2023 23:41

Teşekkürler

melcea, 2 saat önce

Tek sefer.

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