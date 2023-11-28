Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


28 Kasım 2023 21:46
Sözleşmeli Hemşirelikten Araştırma Görevliliğine Geçiş

Merhabalar, geçtiğimiz aylarda bir üniversite hastanesinde sözleşmeli hemşire olarak göreve başladım. Başka bir üniversitede açılan araştırma görevliliği kadrosuna başvuruda bulunmak için devlet hastanesine geçerken olduğu gibi istifa edip bir sene beklemem gerekiyor mu acaba?

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