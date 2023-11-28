Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


28 Kasım 2023 22:21
Kamuda çalışan Teknik Eğitim Fakültesi mezunları Uzman Öğretmen avantajlarından faydalanabilir mi?

Merhabalar. Başlıktan da anlaşılacağı üzere kamuda çalışan bir Teknik Eğitim Fakültesi mezunuyum, aslında sorunun cevabının olumsuz olma ihtimalinin yüksek olduğunun da farkındayım ancak şimdiye kadar birçok kez kanunen almamız gereken hakları bilgisiz personeller nedeniyle alamadığımızdan (veya yıllar sonra kayıplı bir şekilde aldığımızdan) dolayı burada konuya hâkim sizlere sormak istiyorum. 15 yıldır TEF mezunu olarak kamu çalışanıyım öğretmenlere tanınan bazı haklardan faydalanıyoruz (3000 ek gösterge gibi) acaba "uzman öğretmen - baş öğretmen" olarak öğretmenlere yeni tanımlanan bu haklardan da faydalanabilir miyiz? Teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

Üniversite de özel güvenlik olanların maaş durumuBelediye Sözleşmeli Personel 3 Yıl Sonra Tayin DurumuBüro personelimi ikm mi?Görevde Yükselme Sınavı Soru ve Cevaplarının Yayınlanmaması Şikayeti28 kasım 2022 sonrası 3+1 hakkındaBelediyede mobbing e uğruyorum. Lütfen yardimÜniversite İdari Personeli Tayin SorunuDestek personeli Becayiş

Sözlük

Pompei 4 arctic filmi 1 motorine 8,50 Benzine 7,50 zam gelecek olması 2 kusur 1 erciyes 1 portal 1 27 Kasım 2023 En Beğenilen Entrylerin geri gelmesi 4 nuh nebiden kalma 1 ortopedi 1 oidipus kompleksi 3

Son Haberler

Hamas, 10 İsrailli esiri Kızılhaç yetkililerine teslim ettiİzmir'de 6 kişinin tutuklandığı eğlence kavgasıyla ilgili yeni gelişme4 kişilik aile için açlık sınırı 14 bin 25 liraya çıktıHamas, Elon Musk'a Gazze'yi ziyaret etme çağrısında bulunduGeçici ateşkeste 5. gün: 30 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakılacak

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması