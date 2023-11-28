Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


28 Kasım 2023 22:43
Kadrolu psikolog

Merhaba,

Kadrolu psikolog arkadaşlara çalışma şartları ve memnuniyetlerini sormak istiyorum. Bakanlık değiştirmeye niyetliyim.

Çok Yazılan Konular

Atanamamış hemşireyim Destek personel Memurlugu kazandım ne yapmalıyım663 KHK 45/A sözleşmeli eş durumu tayin kurası hakkındaEK ödemeler Yönetmeliğinde Teşvik ödemesiAcilen bilen biri cevap verebilir mi? Ösym den iki defa tercih verebilir miyiz?Nobet saatine uymamatibbi sekreter intibak sikintisiOcak iller arasıAcil serviste güvenlik görevlisi ve hasta yakını ile kavgaÇocuk doktorluğu branşını tercih etmeyin en az döner alırsınız geceleri acil kadın doğumDiyarbakirr hastaneler

Sözlük

Bizde ergen olduk ama böyle değildik 6 yapay zeka fenomen 4 kuymak 3 a priori 4 ruh ve beden ilişkisi 1 erciyes 1 KPSS 1 3 numara saç 1 Zerengökçe 2 kavram 3

Son Haberler

Memurlar Belediye Şirketlerine Geçici Görevlendirilebilirler mi?Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde DeğişiklikAile ve Gençlik Fonu Kuruldu29 Kasım 2023'ten önemli gündem başlıklarıKütahya ve İstanbul'da suç örgütü operasyonu: 10 tutuklama

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması