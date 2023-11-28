Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


28 Kasım 2023 22:53
İçişleri bakanlığı Ankara

Icisleri bakanlığının çalışma saatleri ve özlük haklarıyla alakalı çalışmalarının olduğu yönünde söylemler var detaylı bilgi verebilecek var mı ne zaman sunulacak güzel duyumu olan varsa paylaşırsa mutlu oluruz güzel habere gerçekten ihtiyacımız var


Brse
Aday Memur
28 Kasım 2023 22:57

İnşallah devrem.2 şark ile ilgili ve özlük haklar ile ilgili duyumlar var

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