KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


29 Kasım 2023 00:08
657 belediyede büro personeli olarak çalışan biri eş durumu tayini istemek için ne kadar süre çalışm

eş durumu tayini istemek için memur olmadan önce mi evlenilmiş olması lazım memur olduktan sonra mı?

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