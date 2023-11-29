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Editörler : oto-danisman-expert


29 Kasım 2023 00:11
Lipton Doğu Karadeniz 1 Kg 86 TL | Eti Topkek 24'lü 75 TL

Amazon'da Fırsatlar Alev Alıyor.

Lipton Doğu Karadeniz 1 Kg

4 Adet Alımda 86 TL'ye geliyor.

https://www.amazon.com.tr/gp/product/B07JDBSMVP?tag=albitir-34719-21

Ürün sayfasında yer alan promosyonları kullanmayı unutmayınız.

(Ürün sayfasında 400 TL'ye 100 TL promosyon mevcut. Promosyon mesajının yanında yer alan Kullan butonuna tıklayınız. Ardından sepete 4 adet ekleyin.

Amazon Prime üyesiyseniz adet fiyat sepette ödeme yap diyip ödeme ekranina geldiginizde 86 TL olacaktır. (İlk ay ücretsiz Prime üyesi olabilirsiniz)

Eti Topkek Meyveli Kek 40 g x 24 Adet

Fiyat 85,84 TL (3 Adet ve Üzeri Alımda 77 TL)

https://www.amazon.com.tr/gp/product/B08YJTBB55?tag=albitir-34719-21&th=1

Eti Topkek Fındıklı Kakaolu Kek 35 g x 24 Adet

Fiyat 84,00 TL

Fiyat 75,60 TL (3 Adet Alımda)

https://www.amazon.com.tr/gp/product/B07MCVYNDC?tag=albitir-34719-21

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