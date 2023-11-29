Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Kasım 2023 00:26
Ayın 7'sinde göreve başlarsam maaşım yetişir mi?

Merhabalar, ben Öğretmenim.

Gelecek ay 7 Aralık?ta Bedelli Askerliğe gideceğim. 3 Ocak?ta geri dönüyorum. 7 Ocak Tarihinde de Askerlik ile ilişiğim kesiliyor.

15 Ocak tarihinde maaşa yetişir miyim?


kimlikalalım
Aday Memur
29 Kasım 2023 09:22

Yer neresi hocam ?


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
29 Kasım 2023 09:54
hocam kişiye , kuruma göre değişiyor ama büyük ihtimalle öbür ay maaşa eklerler.

Aygüll1
Aday Memur
29 Kasım 2023 10:32
hocam okulun maaş işleriyle uğraşan memuruyla görüşün. yetişir. benimki yetişmişti maaşımı almıştım aylıksız izin dönüşü.

Aygüll1
Aday Memur
29 Kasım 2023 10:37
ben 12'si gibi göreve döndüğüm halde yatmıştı maaşım. ama memura önceden bilgi verin mutlaka.
Aygüll1, 23 dk. önce
hocam okulun maaş işleriyle uğraşan memuruyla görüşün. yetişir. benimki yetişmişti maaşımı almıştım aylıksız izin dönüşü.
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