Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Kasım 2023 00:26
Bedelli Askerlik / Maaş

Merhabalar, ben Öğretmenim.

Gelecek ay 7 Aralık?ta Bedelli Askerliğe gideceğim. 3 Ocak?ta geri dönüyorum. 7 Ocak Tarihinde de Askerlik ile ilişiğim kesiliyor.

15 Ocak tarihinde maaşa yetişir miyim?

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