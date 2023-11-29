Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Kasım 2023 02:01
Emniyet Genel Müdürlüğü Hemşire Alımı

Arkadaşlar öncelikle merhaba, EGM?nün hemşire alımı hakkında bilgisi olan var mı ? Sağlık bakanlığına göre artı ve eksilerini bilen, EGM?deki hemşirenin görevlerini bilen var mı acaba ? İnternette bulamıyorum

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