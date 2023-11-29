Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


29 Kasım 2023 02:19
Çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı hakkında

Malum yeni alım olacak mühendisler ne işlerle ilgileniyor, iş yükü fazla mı? takım elbise ve sakal kesme gibi zorunlulukları var mı? tayin işleri zor mu? bunlar hakkında bilgi verebilir misiniz?

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