Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


29 Kasım 2023 08:56
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Destek Personeli

T.C. Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Destek Personeli Alımına İlişkin Duyuru, 18 Temmuz 2023

Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatında;

KPSS (B) grubu (KPSSP94) puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 50 (elli) Sözleşmeli Destek Personeli alınacaktır.

Başvurular, 14 Ağustos 2023 günü başlayacakve 28 Ağustos 2023 günüsaat 18:00?de sona erecektir.

Arkadaşlar 4 ay oldu 50 kişiyi açıklayamadilar Brn gibi.bekleyen varmı?


darkkinght
Aday Memur
29 Kasım 2023 10:24

ben varim


4becemgsb
Aday Memur
29 Kasım 2023 10:42
destek personeli ne iş yapar
Toplam 2 mesaj

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