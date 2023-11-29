Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Kasım 2023 09:06
DYS Dosya Açmama Sorunu

Şimdi de bu çıktı...


ÜNAL02
Aday Memur
29 Kasım 2023 09:28

DYS'den mi açamıyorsunuz yoksa bilgisayarınızda kayıtlı udf uzantılı dosyayı mı hocam?

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