Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Kasım 2023 09:28
4 kişilik aile için açlık sınırı 14 bin 25 liraya çıktı

asgari ücret 11 bin 402 ???


tolgperperek
Daire Başkanı
29 Kasım 2023 09:58

bence o rakam 20000TL + dır


hulk-mustang
Memur
29 Kasım 2023 10:44

4 kişilik bir aile 14.000 ile nasıl besleniyor hep yalan dolan bu ülkede bir tane güvenilir kuzıklar

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