Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Kasım 2023 09:47
14 saat derse giren öğretmen ne kadar ek ders alır?

Evet arkadaşlar bir el atarsiniz seviriniirm. Kaç saat ekders alir Kasım ayı için . 14 saat ders var 2 saat sınıf rehberlik Çarşamba günü nöbet .bildiğiniz gibi bir de seminer haftası var orda herkes zaten 15 saat sabıit aldı .


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
29 Kasım 2023 09:53
haftada 6 saat alırsınız. 3 hafta normal eğitim 18 saat. 15 de seminerden. toplam 33 saat. 2000 lira civarı pra olur.
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