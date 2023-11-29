Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Kasım 2023 10:01
4/B Görevlendirme hk.

Meraba Mezuniyeti ağız diş sağlığı teknikeri olan ama Gih sınıfında çalışan sözleşmeli personel ağız ve diş sağlığı teknikeri olarak GÖREVLENDİRME yapılabilir mi hocalarım ?

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