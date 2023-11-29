Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


29 Kasım 2023 10:15
Büro Personeli alımına itiraz hk.

Büro Personeli alımına itiraz hk.

Merhabalar, X üniversitesine başvuru yaptım sonuçlar açıklandı evraklarım tam olmasına rağmen 75,62 puanla atanmaya hak kazanmadı yazıyor. atanan kişinin puanı 68lerde. Üniversite hem ilana çıkarken hem de sonuçları açıklarken itiraz ile ilgili bir süre belirtmedi. neden atanmaya hak kazanmadı diye Telefon ile aradım mail atmamı söylediler. mail attım bilgi edinme kapsamında 15gün içerisinde cevap vericez dediler. Şimdi bu 15 günü bekleyerek gelen cevaba göremi itiraz edeyim. yoksa direk dilekçe ilemi itiraz edeyim. bunun için yasal bir süre varmı ?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
29 Kasım 2023 10:27

Sözlü mülakatla alım yapılan bir ilan mıydı? Konunun evraklarınızın tam olup olmamasıyla alakası yoktur muhtemelen.


darkkinght
Aday Memur
29 Kasım 2023 10:28

özel şart var mıydı sertifa falan ya da yaş sınırı ? hangi ilan


alponco
Aday Memur
29 Kasım 2023 10:35

ilanda 2 adet sertifika şartı vardı bir tanesi birebir aynı diğeri ''güzel konuşma'' sertifikasıydı. ben üniyi aradım bende ''diksiyon ve etkili konuşma'' sertifikası var dedim geçerli olacağını söyledi onu gönderdim bundan dolayı iptal edilmiş olabilir buna itiraz etmeyi düşünüyorum.

darkkinght, 27 dk. önce

özel şart var mıydı sertifa falan ya da yaş sınırı ? hangi ilan

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