otizm Mazeret izni

657 Dmk nin 104. maddesinde çocuğun rahatsızlanması halinde herhangi bir hastalıkta memurun talebi doğrultusunda tek seferde yada parça parça 1 yıl içerisinde 10 gün e kadar mazeret izni verilir hükmü var. bu mazeret iznini kullanan var mı?

657 Dmk nin 104. maddesinde çocuğun rahatsızlanması halinde herhangi bir hastalıkta memurun talebi doğrultusunda tek seferde yada parça parça 1 yıl içerisinde 10 gün e kadar mazeret izni verilir hükmü var. bu mazeret iznini kullanan var mı?