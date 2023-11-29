Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Kasım 2023 10:53
otizm Mazeret izni
657 Dmk nin 104. maddesinde çocuğun rahatsızlanması halinde herhangi bir hastalıkta memurun talebi doğrultusunda tek seferde yada parça parça 1 yıl içerisinde 10 gün e kadar mazeret izni verilir hükmü var. bu mazeret iznini kullanan var mı?

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