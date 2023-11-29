Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35



Kapalı
29 Kasım 2023 11:28
Engelli memura ikameti değişmediği halde yolluk ödenir mi?

Engelli memura ikameti değişmediği halde yolluk ödenir mi ? Ödenirse ne olur?

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