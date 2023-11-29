KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


29 Kasım 2023 11:30
Dumlupınar Üniversitesi 4001' başvuranlar kaç puanla başvurdu?

Kaçla kapatır arkadaşlar tahminen bilgisi olan var mı?


mhmt.232352
Aday Memur
29 Kasım 2023 11:34

85 ve üstü


BİRGAİPYOLCU
Aday Memur
29 Kasım 2023 11:36

Hadi ya o kadar alım oldu hiç mi erimedi bu kadrolar


mhmt.232352
Aday Memur
29 Kasım 2023 11:47

4001 olunca zor eriyor ya

BİRGAİPYOLCU, 2 saat önce

Hadi ya o kadar alım oldu hiç mi erimedi bu kadrolar


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
29 Kasım 2023 13:30

87 küsur olur büyük ihtimalle

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