Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Kasım 2023 12:14
QNB Finansbank yemek ücreti

QNB Finansbank çalışanlarının yemek ücretlerine yılın 5. zammı

QNB Finansbank üst yönetimi yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle çalışanların günlük yemek ücretlerin de beşinci defa güncellemeye gitti

QNB Finansbank çalışanlarının 2022 yılı sonunda 75 TL olan günlük yemek ücreti Ocak-2023?te 100 TL?ye, Nisan-2023?te 130 TL?ye, Temmuz-2023?te 150 TL?ye ve Ekim-2023?te 170 TL olarak güncellenmişti.

Bankadünyası?nın haberine göre, banka üst yönetimi aldığı yeni kararla çalışanların yemek ücretlerini günlük 230 TL olarak belirledi. Yeni yemek ücreti 01 Aralık 2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır

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