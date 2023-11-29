Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Kasım 2023 12:56
Enflasyonu Düşük Gösterme Geçen Ay Başladı, Bu Ay Devam Edecek

Aylık enflasyonu 2.75-3.25 arası açıklayacaklarını düşünüyorum. Memur zammının da 49-51 ile sınırlı kalacağını öngörüyorum.


kozmiktarihci
Şube Müdürü
29 Kasım 2023 13:03

Tüik kapatılmalı enflasyon açıklıyor devamlı !

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