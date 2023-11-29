Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Kasım 2023 14:01
İs goremezlik raporu sgk odemesi

Polisim, calisirken kaza yaptik, ekip amiriydim, elim kirildi, 30 gun is goremezlik raporum var su anda, sgk ya basvurup para alabilir miyim?


masterrrrr
Memur
29 Kasım 2023 14:14

Kusur karsi tarafta tamamen


Android60
Genel Müdür
29 Kasım 2023 16:28

Karşı tarafın sigortası sana ödeme yapacak hastane masrafları + 30 gün iş göremez raporu ödeyecek daha sonra kusura göre karşi tarafa rücu edebilir ama parayı sana sigorta öder. Avukatın varsa ona ver halleder yada avukata para vermeyim dersen trafikçi veya sigortacı bi arkadaş halleder dilekçe ile sigorta şirketine başvurulması gerekiyor

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