Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Kasım 2023 14:28
ey müslümanlar cuma günü resmi tatil mi oluyor?

hristiyanların cumartesi günü resmi tatil yahudilerin pazar günü resmi tatil müslümanlar içinde cuma günü de resmi tatil olacak mı?


ALINTERİ-25
Aday Memur
29 Kasım 2023 14:47

olması lazım. ama içimizde hristiyan yahudi destekçisi daha fazla olduğu için itiraz eden çok çıkar

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