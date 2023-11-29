Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


29 Kasım 2023 15:39
Aile bakanlığı 2431 ek yerleştirme

Arkadaşlar Merhaba 2431 alımında Yedek sıralamaya girmiştim.Yedekler için açılan alıma başvuru yaptım başka bir yerede sözleşmeli alımında asil kazandım.Bakanlıkta teknisyen olarak çalışan varmı nasıl bir yol izlemem gerek bakanlığı beklemek daha mantıklı geliyor

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