Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


29 Kasım 2023 15:49
Sözleşmeli personel naklen atama hk.

Arkadaşlar merhaba, sözleşemeli zabıt katibiyim sağlık mazereti sebebi ile naklen atama onayı geldi naklen atamada işe başlangıç süresi ne oluyor bilen var mı ? Sözleşmeli olduğum için burdaki adliyemden istifa edip yeni başlayacağım adliyede sözleşme imzalayacağımı söyleyenler var bilgisi olan varsa sevinirim

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