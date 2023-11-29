KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


29 Kasım 2023 16:00
657 4B Hakkında
Arkadaşlar malum alımların çoğu açıktan ve mülkatlı. Bir bakanlığa 4b olarak başlamanın güvence olarak sıkıntısı var mı ? Sözleşme imzalamama yenilememe durumları olabilir mi ? Yoksa 657 görevden çıkarma durumlarına karışmazsak bir sıkıntı yaşamaz mıyız ? 4b personel arkadaşlardan bilgi rica edebilir miyim ?

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