657 4B Hakkında

Arkadaşlar malum alımların çoğu açıktan ve mülkatlı. Bir bakanlığa 4b olarak başlamanın güvence olarak sıkıntısı var mı ? Sözleşme imzalamama yenilememe durumları olabilir mi ? Yoksa 657 görevden çıkarma durumlarına karışmazsak bir sıkıntı yaşamaz mıyız ? 4b personel arkadaşlardan bilgi rica edebilir miyim ?

Arkadaşlar malum alımların çoğu açıktan ve mülkatlı. Bir bakanlığa 4b olarak başlamanın güvence olarak sıkıntısı var mı ? Sözleşme imzalamama yenilememe durumları olabilir mi ? Yoksa 657 görevden çıkarma durumlarına karışmazsak bir sıkıntı yaşamaz mıyız ? 4b personel arkadaşlardan bilgi rica edebilir miyim ?