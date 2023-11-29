Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Kasım 2023 16:29
eş durumu tayin
Merhaba kolay gelsin herkese. Ben Emniyet Personeliyim, Eşim 657 sağlık personeli. Geçen yıl tayin olmuştu yanımdan. Tekrar dilekçe verse eş durumundan red gelme ihtimali varmı yoksa kesin onaylanıyor mu.

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