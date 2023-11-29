Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


29 Kasım 2023 17:12
Bes fonu hakkında

Cümleten kolay gelsin.Bireysel emeklilikte ALI iştirak-Ate iştirak ve Bno temettü fon tercihi yaptım o şekilde ilerliyorum.Farklı tavsiyesi olan varmı ? bu konuyla ilgili bilgili birçok arkadaşımızın oldugundan şüphem yok.

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