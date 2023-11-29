Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Kasım 2023 18:10
Adaylık Eğitimi

2011 yılında özel öğretim kurumlarında adaylığımı kaldırdım. 2022 atamasıyla 2023 yılında göreve başladığımda kaldırılan adaylığımı mebbis e işlettim. (Adaylığı özel öğretim kurumlarında kaldırıldı ibaresi mevcut)

Sorum şu, ÖBA üzerindeki zorunlu adaylık videolarını izlemem gerekli midir acaba. Teşekkürler.

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