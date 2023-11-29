Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


29 Kasım 2023 18:14
4b sözleşmeli personelin üniversiteden mezun olup kpssden atanması

4b sözleşmeli gsb destek personeliyim üniversitemi bitirip kpss a Dan veya b den atanabilir miyim çevremdekiler 4bliyken atanamazsin 1 yıl beklemelisin vs gibi şeyler diyor anlayamadim konuya açıklık getirir misiniz teşekkür ederim


hsnd
Başbakan Müsteşarı
29 Kasım 2023 19:21
4b'li iken başka bir 4b'li kadroya atanırsanız 1 sene bekleme süresine tabi olmamak için diploma ile kazanılmış unvan değişikliği yapmalısınız. Örneğin destek personeli iken mühendislik diplomanıza uygun bir ünvana atanmak gibi. 4b'li iken KPSS A ya da B grubundan kadrolu bir ünvana atanırsanız bekleme süresi olmadan istifa edip atandığınız bu kadrolara geçebilirsiniz.
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