4b sözleşmeli personelin üniversiteden mezun olup kpssden atanması

4b'li iken başka bir 4b'li kadroya atanırsanız 1 sene bekleme süresine tabi olmamak için diploma ile kazanılmış unvan değişikliği yapmalısınız. Örneğin destek personeli iken mühendislik diplomanıza uygun bir ünvana atanmak gibi. 4b'li iken KPSS A ya da B grubundan kadrolu bir ünvana atanırsanız bekleme süresi olmadan istifa edip atandığınız bu kadrolara geçebilirsiniz.

4b'li iken başka bir 4b'li kadroya atanırsanız 1 sene bekleme süresine tabi olmamak için diploma ile kazanılmış unvan değişikliği yapmalısınız. Örneğin destek personeli iken mühendislik diplomanıza uygun bir ünvana atanmak gibi. 4b'li iken KPSS A ya da B grubundan kadrolu bir ünvana atanırsanız bekleme süresi olmadan istifa edip atandığınız bu kadrolara geçebilirsiniz.