Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


29 Kasım 2023 18:42
becayiş
Gümüşhane Kelkit den Bilecik ve Bursa illerine becayiş

Çok Yazılan Konular

Atanamamış hemşireyim Destek personel Memurlugu kazandım ne yapmalıyım663 KHK 45/A sözleşmeli eş durumu tayin kurası hakkındaEmniyet Genel Müdürlüğü Hemşire AlımıEK ödemeler Yönetmeliğinde Teşvik ödemesiOcak iller arasıÜcretsiz izin tayinÇocuk doktorluğu branşını tercih etmeyin en az döner alırsınız geceleri acil kadın doğumDiyarbakirr hastanelerMayıs 2023de kadroya geçenlerde hizmet birleştirme durumuNobet saatine uymama

Sözlük

portal 1 Çilingir sofrası 5 adın çıkacağına canın çıksın 7 Uludağ 4 erciyes 1 İçinden geleni söyle 5 ortopedi 1 Bizde ergen olduk ama böyle değildik 6 güne bir dizi/film repliği bırak 4 anlatım bozukluğu 1

Son Haberler

Önerge kabul edildi: Çalışan emekliler de ikramiye alacakİDO, hava muhalefeti sebebiyle bazı seferlerini iptal ettiOkuldaki farkındalık eğitiminde ortaya çıkan cinsel istismara 10 yıl hapisHamas 2 Rus esiri serbest bıraktıBorsa günü düşüşle tamamladı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması