Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


29 Kasım 2023 18:59
Enflasyon mu hedef enflasyon mu

Maaş artışları hedef enflasyona göre yapılacak

Şişmek öyle söylemişti , yani sonuç olarak bu aylar yüksek çıkmasının bir anlamı yok


Frkn0660
Aday Memur
29 Kasım 2023 19:04
sensin
Toplam 1 mesaj

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