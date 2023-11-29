KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


29 Kasım 2023 19:58
Kpss 2023/7 alımları

Bunların usulü nasıl oluyor. Eğer seçilirsem kaç ay devam etmek zorundayım. Okuldaki finaller vs için izin alinabiliniyor mu ya da istifa edersen adalet bakanlığı alımlarına ya da a grubu tercih başvurusuna bir engel oluşuyor mu

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