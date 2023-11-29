Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


29 Kasım 2023 20:17
KSBÜ'den uşak üniversitesine MYP ile geçiş

Arkadaşlarım myp ile yatay geçiş düşünüyorlar. 2 kişiler, birinin puanı 319, diğeri 348. Gediz'de TDS normal öğretim okuyorlar. Uşak TDS ikinci öğretim geçmek istiyorlar. Uşak IO 303 puan ile 865k sıralamayla kapatmış, 319 alan arkadaşımın sıralaması 648k. Sizce ikisinin gitme olasılığı nedir?

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